ADANA Otomobiliyle kanala düşen Rahime hemşire, kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Otomobiliyle kanala düşen Rahime hemşire, kurtarıldı - Son Dakika

ADANA Otomobiliyle kanala düşen Rahime hemşire, kurtarıldı

6 saat önce

Otomobiliyle kanala düşen Rahime hemşire, kurtarıldı ADANA'da hemşire Rahime Alçın, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle sulama kanalına düştü.

ADANA Otomobiliyle kanala düşen Rahime hemşire, kurtarıldı, System.String[]

Otomobiliyle kanala düşen Rahime hemşire, kurtarıldı

ADANA'da hemşire Rahime Alçın, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle sulama kanalına düştü. Kazada araçta sıkışan Alçın'ı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olduğu öğrenilen Rahime Alçın, nöbete gitmek için seyir halindeyken 01 AAL 307 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, virajı alamayınca demir korkulukları da kırarak, sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Alçın, araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Can-Kur ekipleri, otomobil içerisindeki sürücüyü çıkardı. Alçın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:07 Kaynak: DHA
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