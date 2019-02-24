Adana Otoyolda Tehlikeli Sürüş

Adana'damotosikleti arızalanan bir genç, yardım istediği arkadaşının motosikletine ayağıyla tutunarak yolculuk yaptı.

Adana'damotosikleti arızalanan bir genç, yardım istediği arkadaşının motosikletine ayağıyla tutunarak yolculuk yaptı.



Adana-Mersin Otoyolu'nda iddiaya göre 01 FK 050 plakalı motosikleti bozulan sürücü, arkadaşından yardım istedi. 01 PC 825 plakalı motosikletiyle yardıma gelen arkadaşıyla motosikleti çalıştıramayan sürücü, motosikletine binip ayağıyla tutunduğu arkadaşına kendisini çektirdi. Otoyolda uzun süre ayağıyla tehlikeye aldıramadan tutanak yolculuk yapan sürücüyü görenler şoke oldu. Motosikletliler şaşkın bakışlar arasında bir süre sonra gözden kayboldu.

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