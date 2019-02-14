Adana Oyun Oynarken 2 Kattan Boşluğa Düşen Çocuğu Cankur Ekipleri Kurtardı

Oyun oynarken 2 kattan boşluğa düşen çocuğu CANKUR ekipleri kurtardıAdana'da evlerinin damında oyun oynarken iki ev arasındaki boşluğa düşen Emre Akdeniz'i (9) CANKUR ekipleri kurtardı.

Oyun oynarken 2 kattan boşluğa düşen çocuğu CANKUR ekipleri kurtardı



Adana'da evlerinin damında oyun oynarken iki ev arasındaki boşluğa düşen Emre Akdeniz'i (9) CANKUR ekipleri kurtardı.



Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı evlerinin damında oyun oynayan Emre Akdeniz, dengesini kaybedip iki bina arasındaki boşluğa düştü. Ayağı kırılan Akdeniz'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, CANKUR ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Akdeniz'i düştüğü yerden çıkarmak için evin yatak odasının demir şebekesini kesti. Bulunduğu yerden alınarak sedyeye konulan Akdeniz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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