Adana Pamuk Teyze, Nergis Satarak Okuttuğu Torununa Burs İstiyor

Pamuk Teyze, nergis satarak okuttuğu torununa burs istiyor Adana
'dada küçük bir market alışveriş sepetinin içinde nergis, tespih, anahtarlık vb. ürünler satarak torunun okuttuğunu söyleyen ve çevredeki insanlar tarafından 'Pamuk Teyzeö olarak tanınan Ayşe Zararsız (70), kazandığı paranın torunun eğitim ihtiyaçlarına yetmediğini ve ona burs verilmesi için yardım beklediğini söyledi. Merkez Seyhan
İlçesi Gazipaşa
Bulvarı'nda yanına aldığı küçük demir bir market sepetinin içinde nergis, tespih, anahtarlık gibi ürünler satarak hem geçimini sağlayan hem de Artvin
'de bir üniversitede tarih öğretmenliği bölümünü okuyan torununa para yollayan Ayşe Zararsız, kazandığı paranın yetersiz olduğunu ve torununun eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen çalışmaya üşenmediğini belirten yaşlı kadın, '70 yaşındayım. Bu küçücük sepette bir şeyler satarak talebe olan torunumu okutuyorum. Hiçbir yerden başka gelirim yok. Tek derdim torunumun üniversite okuduğu Artvin'de sıkıntı çekmemesi. Buradan kazandığım paranın bir kısmıyla kendim geçinmeye çalışıyorum bir kısmını ise torunuma yolluyorum. Ama onun ihtiyaçlarını da tam anlamıyla karşılamıyorum. Kimse torunuma burs vermiyor dedi.
'HAYATINI KURTARSIN İSTİYORUM'
Torununun özellikle yurt parasını karşılamakta sıkıntı çektiğini dile getiren Zararsız, şöyle konuştu
'Canım torunum burs almış olsa okulunu rahat rahat bitirebilir. Eğitimini sağlıklı sürdürebilir. Ben buradan yetkilere sesleniyorum. Kendime hiçbir yardım istemiyorum. Sadece torunuma bir burs versinler. O hayatını kurtarsın. Özellikle yurt parasını karşılamakta sıkıntı yaşıyorum. 4 aylıktı bugünlere getirdik büyüttük. Şimdi tarih öğretmeni olacak inşallah.ö