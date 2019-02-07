Son Dakika Haberleri: Adana Para Koymaya Geldi, Atm'deki Kopyalama Düzeneğini Fark Etti

Adana Para Koymaya Geldi, Atm'deki Kopyalama Düzeneğini Fark Etti

17 dakika önce

Para koymaya geldi, ATM'deki kopyalama düzeneğini fark ettiADANA'da kentin en işlek caddelerindeki ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama düzeneği banka görevlisinin dikkati sayesinde bulundu.

Para koymaya geldi, ATM'deki kopyalama düzeneğini fark etti

ADANA'da kentin en işlek caddelerindeki ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama düzeneği banka görevlisinin dikkati sayesinde bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki ATM'lere para yerleştirmeye gelen banka görevlisi, hemen yanda bulunan ATM'de farklı bir durum olduğunu görerek kart haznesini kontrol etti. Kart bölmesine baktığında içine bir kart okuma düzeneği yerleştirildiğini gören görevli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM içinde bulunan kart okuma düzeneğini sökerek çıkardı. Kart okuma düzeneğinin ne kadar süredir orada olduğu henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:19 Kaynak: DHA

Çukurova, Merkez, Polis, Güncel
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