Adana parasını ödemeden aldıkları araçları parçalayıp sattılar - Son Dakika
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Adana parasını ödemeden aldıkları araçları parçalayıp sattılar

6 saat önce

Parasını ödemeden aldıkları araçları parçalayıp sattılarADANA'da, parasını ödemeden aldıkları otobüs ve kamyonu parçalara ayırarak satan 4 kişi, yakalandı.

Parasını ödemeden aldıkları araçları parçalayıp sattılar

ADANA'da, parasını ödemeden aldıkları otobüs ve kamyonu parçalara ayırarak satan 4 kişi, yakalandı.

Kütahya'da yaşayan Saadet Y. (43), iddiaya göre üzerine kayıtlı olan otobüsü 75 bin liraya satmak için internet üzerinden ilan verdi. Kendilerini çiftçi olarak tanıtan Reşit T. (34), Hamza D. (32) Alpaslan K. (42) ve Tugay D. (22) isimli şüpheliler, otobüse alıcı olmak istediğini belirterek Saadet Y. ile buluştu. Şüpheliler, paranın 20 bin lirasını verip, geri kalanını 2 ayrı çekle ödeme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Saadet Y., otobüsü teslim etti. Ancak bankada bir sorun olduğunu söyleyen şüpheliler, peşinat olarak verecekleri 20 bin lirayı da daha sonra verebileceklerini belirtti.

KARDEŞİNDEN YARDIM İSTEDİ

Daha sonra otobüsle Adana'ya gelen şüpheliler, aracı burada parçalara ayırarak sattı. Aradan geçen süre içinde çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenen Saadet Y., durumu kardeşi Ali Rıza Y.'ye söyledi. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden şüphelilerin isimlerini yazan Ali Rıza Y., 'Bu kişiler dolandırıcı, sakın inanmayın' diye yazılan paylaşımları görünce polisi aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Adana Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Reşit T., Hamza D., Alpaslan K. ve Tugay D., yakalandı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR

Şüphelilerden Tugay D.'nin aynı yöntemle 85 bin lira değerinde kamyon aldığı ve onu da parçalara ayırıp sattığı ortaya çıktı. Ayrıca Reşit T. ve Alparslan K.'nın otobüsle seyir halindeyken çekilen görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı. Reşit T. araçları parçaladıklarını itiraf etti.

Şüphelilerden Reşit T. ve Hamza D. tutuklanırken, Alpaslan K. ile Tugay D. adli kontrol şartlıya serbest bırakıldı.

Adana parasını ödemeden aldıkları araçları parçalayıp sattılar

Kütahya, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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