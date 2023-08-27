Adana'da parkta oturan kişilere silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Adana'da parkta oturan kişilere silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

Son Güncelleme: 27.08.2023 23:58

Adana'da motosikletle gelen şüpheliler parkta oturan 4 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kişi de tabancayla vurularak yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da parkta oturan 4 kişi motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan 4 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana parkında silahlı saldırı: Motosikletle gelip 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttular

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Emin Ağa Caddesi üzerinde bulunan dinlenme parkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler motosikletle gelerek, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.'yi kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adana parkında silahlı saldırı: Motosikletle gelip 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttular

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ulaş E. göğüs ile sırt kısmından, Mustafa Ç. İsa başından vurularak ağır yaralandı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana parkında silahlı saldırı: Motosikletle gelip 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttular
Kaynak: İHA

Adana, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da parkta oturan kişilere silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da parkta oturan kişilere silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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