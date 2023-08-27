Adana'da parkta oturan kişilere silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

Adana'da parkta oturan 4 kişi motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan 4 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Emin Ağa Caddesi üzerinde bulunan dinlenme parkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler motosikletle gelerek, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.'yi kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ulaş E. göğüs ile sırt kısmından, Mustafa Ç. İsa başından vurularak ağır yaralandı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.