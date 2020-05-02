ADANA Parmağı metal cisme sıkışan 6 yaşındaki Ada'nın imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

Parmağı metal cisme sıkışan 6 yaşındaki Ada'nın imdadına itfaiye yetişti

ADANA'da 6 yaşındaki Ada Yiğit'in oyun oynarken metal bir cisme sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki kız çocuğu Ada Yiğit, evde oyun oynarken sol elinde bulunan işaret parmağı metal bir cismin ortasındaki deliğe sıkıştı. Küçük kızın ailesi bir süre çocuklarının parmağından cismi çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ailesi tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük kıza ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Metal cismi kızın parmağından çıkaramayan sağlık görevlileri Adana itfaiyesinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri kısa süren çalışma sonucu Ada Yiğit'in parmağını sıkıştı yerden kurtardı. Ekiplerin parmağını çıkarmak için çalışmayı sürdürdüğü sırada gözyaşlarına hakim olamayan küçük Ada, parmağı kurtulduktan sonra rahat nefes alarak itfaiye erlerine teşekkür etti.