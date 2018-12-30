Adana Patlayan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
25 dakika önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki otomobil, sürücüsü aracı çalıştırmak istediği sırada meydana gelen patlamanın ardından yandı.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde park halindeki otomobil, sürücüsü aracı çalıştırmak istediği sırada meydana gelen patlamanın ardından yandı. kısa sürede alev topuna dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkartılan sürücü Osman Tüfekçi
, yaralandı.
Akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'ndeki park halindeki otomobil, sürücüsü Osman Tüfekçi'nın araca binip, çalıştırmasının hemen ardından henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Tüfekçi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen otomobili kısa sürüde söndürürken, yaralı Tüfekçi ve patlama sesinden etkilenip, kriz geçiren sara hastası bir mahalleli ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Aracın patlayıp, yanmasına neyin sebep olduğu uzman itfaiye ve polis ekiplerce araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:26 Kaynak: DHA
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