Son Dakika Haberleri: Adana pazarcıların yer kavgası 5 yaralı
Son Dakika Güncel Adana pazarcıların yer kavgası 5 yaralı

Adana pazarcıların yer kavgası 5 yaralı

1 saat önce

Pazarcıların yer kavgası 5 yaralıAdana'da, pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında 5 kişi yaralandı.

Pazarcıların yer kavgası 5 yaralı

Adana'da, pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında 5 kişi yaralandı. Pazar, geçici olarak kapatıldı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde kurulan pazarda, yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 pazarcının hafif şekilde yaralandığı kavga sırasında vatandaşlar, korkuyla pazar yerini terk etti. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisler, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Zabıta ekipleri de pazar girişinde durarak, alışveriş için gelen vatandaşları geri gönderdi. Pazar, geçici olarak kapatılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana pazarcıların yer kavgası 5 yaralı

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
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