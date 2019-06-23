Son Dakika Haberleri: ADANA PAZARDA HIRSIZLIK YAPAN 9 ÇOCUK ANNESİ YAKALANDI
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ADANA PAZARDA HIRSIZLIK YAPAN 9 ÇOCUK ANNESİ YAKALANDI

1 saat önce

ADANA'da semt pazarında alışveriş yapan 3 kadının cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 9 çocuk annesi Nazlı Ayşe K. (46), yakalandı.

ADANA'da semt pazarında alışveriş yapan 3 kadının cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 9 çocuk annesi Nazlı Ayşe K. (46), yakalandı. Olay, Seyhan ilçesi Barboras Mahallesi'nde meydana geldi. 12 Haziran'da pazarda alışveriş yapan Şükran G. ile Sümeyye C.'nin cüzdan ve cep telefonları çalındı. 19 Haziran'da yine aynı pazarda Zeynep D.'nin cep telefonu ve cüzdanı çalındı. Her üç olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliğ ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek, pazarda önlem aldı. Nazlı Ayşe K., aynı pazarda dolaşırken yakalandı.
Hırsızlık suçundan kaydı olduğu saptanan Nazlı Ayşe K., emniyetteki sorgusunda, Eşimden ayrıyım, çadırlarda kalıyorum. 9 çocuğum var dedi.
Nazlı Ayşe K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADANA PAZARDA HIRSIZLIK YAPAN 9 ÇOCUK ANNESİ YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
Seyhan, Güncel
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