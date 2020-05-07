ADANA Pazarda sebze ve meyveleri elleriyle seçtiler - Son Dakika

Pazarda sebze ve meyveleri elleriyle seçtiler

Adana'nın Seyhan ilçesindeki semt pazarına gelenlerin maske taktığı görülürken, bazı kişilerin tezgahlardaki meyve ve sebzeleri elleriyle seçmesi dikkat çekti.

Merkez Seyhan ilçesi Beş Ocak'ta kurulan semt pazarına maske takarak gelenler, yoğunluk oluştursa da sosyal mesafe kuralına uydu. Polis ve zabıta ekipleri ise koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda megafonla uyarılarda bulundu. Bazı kişilerin, yasak olmasına rağmen tezgahlardaki meyve ve sebzeleri elleriyle seçtiği gözlendi. Polis, pazar tezgahında sebzeleri elle seçen Halis Deliduman'ı görünce uyardı. Deliduman, eliyle seçtiği ıspanağı poşete koyacağını belirterek, "Yasak olduğunu biliyordum ama bir anda daldım. Pazara gelirken maskemizi, eldivenimizi takıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan Şerife Kazancı ise tedbirlere uyduklarını belirterek, "Bir tane ezilmiş domates vardı, onu attım sadece. Elimizle seçmiyoruz, pazarcılar bizim için seçiyorlar" dedi.

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ADANA (DHA)