ADANA PET MARKETÇİLER DERNEĞİ HAYVANLARIMIZIN BAKIMI İÇİN SOKAĞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA PET MARKETÇİLER DERNEĞİ HAYVANLARIMIZIN BAKIMI İÇİN SOKAĞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ - Son Dakika

ADANA PET MARKETÇİLER DERNEĞİ HAYVANLARIMIZIN BAKIMI İÇİN SOKAĞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

6 saat önce

ADANA Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, sokağa çıkma yasağından pet marketçilerin kapsam dışı bırakılması gerektiğini belirterek, "İki gün boyunca hayvanlarımızın beslenmesi ve bakımları sekteye uğruyor" dedi.

ADANA Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, sokağa çıkma yasağından pet marketçilerin kapsam dışı bırakılması gerektiğini belirterek, "İki gün boyunca hayvanlarımızın beslenmesi ve bakımları sekteye uğruyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta geçen hafta sonu 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle pet marketlere gidemeyen işletmeciler, iki gün boyunca iş yerlerinde bulunan evcil hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda zorluklar yaşadı.

'HAYVANLARIMIZIN BAKIMI SEKTEYE UĞRADI'

Geride bırakılan sokağa çıkma yasağının pet markette bulunan hayvanlar için zor geçtiğini belirten Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, hayvanların düzenli olarak bakımı ve beslenmesinin sekteye uğradığını söyledi. Sokağa çıkma yasağında bazı meslektaşlarının bağlı bulundukları karakollardan izin alarak ara sıra dışarı çıkabildiklerini, ama bunun hem zaman, hem de düzen açısından yetersiz olduğunu vurgulayan Kalaycıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz isterdik ki genelgede bizim de adımız geçsin. Rahat bir şekilde hayvanlarımızın bakımını, yemlemesini yapıp, evlerimize dönebilirdik. Hayvanlarımızın belli beslenme saatleri var. Tüm hayvanlar kediler gibi tuvalet ihtiyacını kuma yapamıyor. Bundan dolayı köpeklerimizin, tavşanlarımızın ve birçok hayvanımızın günlük temizliğini yapmamız gerekiyor. Yoksa hayvanlarımız sağlık problemi yaşayabilirler. Biz sürekli hayvanlarımızı temiz tutuyoruz, sularını, yemlerini veriyoruz."

İlgili bakanlıklara başvurularını yaptıklarını söyleyen Kalaycıoğlu, bir sonraki sokağa çıkma yasağında kapsam dışında bırakılmak istediklerini, kesinlikle ticari bir kaygılarının olmadığını ve sadece hayvanlarının sağlığını korumak istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini açıklamıştı.

ADANA PET MARKETÇİLER DERNEĞİ HAYVANLARIMIZIN BAKIMI İÇİN SOKAĞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

Zonguldak, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 08:25 Kaynak: DHA

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