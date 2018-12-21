Son Dakika Haberleri: Adana PKK Propagandacısı Suriyeli Tutuklandı

Adana PKK Propagandacısı Suriyeli Tutuklandı

1 saat önce

PKK propagandacısı Suriyeli tutuklandıADANA'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü hakkında propaganda yapan Suriye uyruklu İbrahim A. tutuklandı.

PKK propagandacısı Suriyeli tutuklandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü hakkında propaganda yapan Suriye uyruklu İbrahim A. tutuklandı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi olma, sosyal paylaşım sitelerinde propaganda yapma ve düğünlerde örgüt şarkıları seslendirme suçlarından aranan Suriye uyruklu İbrahim A.'yı evinde yakaladı. Sabaha karşı 'şok' baskında gözaltına alınan İbrahim A.'nın evinde yapılan aramada 2 cep telefonu ve 3 flaş disk ele geçirildi. Adliyeye çıkartılan İbrahim A., tutuklanarak cezaevine kondu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:49 Kaynak: DHA

Suriye, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mağarada Kıstırılan PKK'lıların Görüntüleri Ortaya Çıktı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çekilmeyi ABD ile Birlikte Yürütmeliyiz

Savaş Uçakları, Tunceli'de Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Kararı Sonrası Türkiye'nin Operasyonu Ertelemesinin Sebebini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:31:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana PKK Propagandacısı Suriyeli Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]