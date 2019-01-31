Son Dakika Haberleri: Adana Polis Caddelerde, Kavşaklarda, Kafelerde Denetimde

Adana Polis Caddelerde, Kavşaklarda, Kafelerde Denetimde

18 dakika önce

Polis caddelerde, kavşaklarda, kafelerde denetimdeAdana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların korunmasına yönelik caddelerde, kavşaklarda, trafik ışıklarında sürücülerin ve kendilerinin can güvenliğini tehlikeye atan dilenci, mendil satan, cam silen çocuklara...

Polis caddelerde, kavşaklarda, kafelerde denetimde

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların korunmasına yönelik caddelerde, kavşaklarda, trafik ışıklarında sürücülerin ve kendilerinin can güvenliğini tehlikeye atan dilenci, mendil satan, cam silen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamada internet kafe, oyun salonları ve öğrencilerin zaman geçirdiği kafeleri de denetledi. Çocuklara yönelik yapılan denetimlerde cadde, kavşak ve trafik ışıklarında çalışan, çalıştırılan, korunmaya muhtaç, ihmal ve istismara maruz kalan çocukların ruhsal ve bedensel yönden gelişimleri olumsuz yönde etkilenmemeleri, çocuk ve gençlerin kendi can güvenliği ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmamaları amaçlandığı belirtildi.

Yapılan denetimlerde, yaşı küçük dilenen veya satıcılık yapan 71, dilenen veya satıcılık yapan 35, zabıtaya teslim edilen yaşı büyük Suriyeli dilenen veya satıcılık yapan 23 toplamda 129 kişiye işlem yapıldığı bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

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