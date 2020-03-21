ADANA Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika

ADANA Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

6 saat önce

Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardıADANA'da polis, vatandaşları, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı uyardı.

Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

ADANA'da polis, vatandaşları, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak, "Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, vatandaşlara korona testi yapıyoruz diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bu kişiler aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapıyorlar" uyarısında bulundu.

Vatandaşların teşekkür ettiği polislerin, broşür dağıtımı sırasında maske ve eldiven taktıkları görüldü.

ADANA Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Sağlık Bakanlığı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:53 Kaynak: DHA

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