Son Dakika › Güncel › ADANA Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika
ADANA Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
6 saat önce
Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardıADANA'da polis, vatandaşları, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı uyardı.
Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
ADANA'da polis, vatandaşları, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak, "Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, vatandaşlara korona testi yapıyoruz diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bu kişiler aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapıyorlar" uyarısında bulundu.
Vatandaşların teşekkür ettiği polislerin, broşür dağıtımı sırasında maske ve eldiven taktıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı