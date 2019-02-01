Son Dakika Haberleri: Adana Polis Şüpheli Kovalamacası

Adana Polis Şüpheli Kovalamacası

40 dakika önce

Adana'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçan 5 şüpheli yakalandı.

Adana'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçan 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına rağmen araçla kaçan şüpheliler, Kıyıboyu Caddesi'nden Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne doğru ilerledi.

Takibi sürdüren ekipler, hafif ticari aracı Narcılaca Mahallesi'ndeki ara sokaklarda terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, şüphelileri ara sokaklarda yürüdükleri sırada yakaladı.

Zanlılar ve hafif ticari araç, Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:19 Kaynak: AA

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