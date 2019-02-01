Adana Polis Şüpheli Kovalamacası

Adana
'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçan 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına rağmen araçla kaçan şüpheliler, Kıyıboyu Caddesi
'nden Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'ne doğru ilerledi.
Takibi sürdüren ekipler, hafif ticari aracı Narcılaca Mahallesi'ndeki ara sokaklarda terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.
Araştırmalarını sürdüren ekipler, şüphelileri ara sokaklarda yürüdükleri sırada yakaladı.
Zanlılar ve hafif ticari araç, Denizli
Şehit Özer Özkaya Polis
Merkezi Amirliği'ne götürüldü.