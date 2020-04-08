ADANA Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor - Son Dakika

Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor

ADANA'da polis, koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları sosyal mesafeyi korulamaları için uyarmaya devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısı yaptı.

Ayrıca park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlar sosyal mesafeyi korulamarı için uyarıldı.