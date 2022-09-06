Adana'da 19 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 19 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

06.09.2022 13:38
Adana'da 19 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana polisi 11 milyon 500 bin kaçak makaron, 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Adana polisi 11 milyon 500 bin kaçak makaron, 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı, kente gelen şüpheli bir TIR'ı da durdurdu. Adreste ve TIR'da yapılan aramalarda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin adet makaron ile 7 milyon 500 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

YORUMLAR
500
Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 19 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:47 Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 13:38:13. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 19 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement