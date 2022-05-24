Adana polisi 13 çete üyesine operasyon düzenledi! Ünlü bir ailenin uyuşturucu bağımlısı oğlundan 600 bin TL almışlar - Son Dakika
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Adana polisi 13 çete üyesine operasyon düzenledi! Ünlü bir ailenin uyuşturucu bağımlısı oğlundan 600 bin TL almışlar

24.05.2022 11:07
Adana polisi 13 çete üyesine operasyon düzenledi! Ünlü bir ailenin uyuşturucu bağımlısı oğlundan 600 bin TL almışlar

Adana polisinin yaptığı operasyonda tutuklanan 13 çete üyesinin kadınları zorla fuhşa sürüklediği belirlendi. Çete aynı zamanda Adana'nın ünlü ailelerinden birinin oğlu olan uyuşturucu bağımlısı gençten de istedikleri zaman para alan şahısların, bu zamana kadar 600 bin TL aldıkları ileri sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği'nin, liderliğini A.D.'nin (50) yapıp, ağabeyi H.D. ve kardeşi H.D. ile birlikte yönettiği, 'organize suç örgütü'nü 14 Mayıs'ta düzenlediği operasyonla çökertti. Hedefteki 36 kişiden 31'i yakalanırken, çete liderleriyle birlikte 13 şüpheli tutuklandı; 11'i 'adli kontrol' şartı, 7'si de emniyetteki ifadeleri sonrasında soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

KADINLARI ZORLA FUHUŞA SÜRÜKLEDİLER

Yürütülen soruşturmadaysa yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre şebekenin işlettiği bar ve restoran gibi eğlence merkezlerinde 'konsomatris' olarak çalıştırdığı kadınları, zorla fuhşa sürüklediği öne sürüldü. Fuhuş yapmak istemeyen kadınların da çete tarafından; "Eğer istediğimizi yapmazsan seni öldürürüz. Yüzünü tanınmaz hale getirir, insan içine çıkamaz hale düşersin" diye tehdit ettiği iddia edildi. Zanlıların tehditlerine boyun eğen kadınların da şebekenin işlettiği

KADINLARI KORKUTMUŞLAR

Şebekeden ayrılıp, Adana'daki bir başka barda çalışmak isteyen kadınlara ise zanlıların izin vermeyip, baskı ve şiddetini sürdürdüğü, onlara; "Ya Adana'yı terk edeceksin ya da seni öldürürüz" diyerek, rakip bar ve eğlence mekanlarda çalışmalarına izin vermedikleri öne sürüldü. Polis, düzenlediği operasyonla 4 kadını kurtarırken, çoğu kadının çetenin kendisine zarar vermesinden çekindiği için korkup sustuğu kaydedildi.

ADANA'NIN ÜNLÜ AİLESİNİN OĞLUNU AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER

Çetenin, varlıklı ve zengin işadamlarına hem uyuşturucu servisi yapıp, hem de fuhuş için günlük ev kiraladığı da ileri sürüldü. A.D. ve adamlarının, Adana'nın varlıklı ailelerinden birinin üyesi ve aynı zamanda da uyuşturucu bağımlısı olan K.G.'nin, torbacıların eline düştüğü ve parasını onlara kaptırdığını öğrenmesi üzerine K.G.'ye ulaşıp, "Biz seni korur kollar, ihtiyacın olan uyuşturucuyu da veririz" diye ağlarına düşürdükleri iddia edildi. Çetenin, K.G.'ye hem uyuşturucu sattığı, hem de 600 bin lira parasına el koydukları ileri sürüldü.

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Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcısı, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana polisi 13 çete üyesine operasyon düzenledi! Ünlü bir ailenin uyuşturucu bağımlısı oğlundan 600 bin TL almışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana polisi 13 çete üyesine operasyon düzenledi! Ünlü bir ailenin uyuşturucu bağımlısı oğlundan 600 bin TL almışlar - Son Dakika
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