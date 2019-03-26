Adana Polisi Alkol ve Uyuşturucu Bağımlısı Şahsın Başında Nöbet Tuttu

Adana polisi alkol ve uyuşturucu bağımlısı şahsın başında nöbet tuttu Adana polisinin insan nöbeti Adana'da köprü altlarında yaşayan ve alkol ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişiyi parkta baygın halde bulan polis başında nöbet tutup ambulansın gelmesine beklediADANA - Adana'da...

Adana polisi alkol ve uyuşturucu bağımlısı şahsın başında nöbet tuttu

Adana polisinin insan nöbeti

Adana'da köprü altlarında yaşayan ve alkol ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişiyi parkta baygın halde bulan polis başında nöbet tutup ambulansın gelmesine bekledi



ADANA - Adana'da köprü altlarında yaşayan ve alkol ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişiyi parkta baygın halde bulan polis başında nöbet tutup ambulansın gelmesine bekledi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis kimsesi olmadığı için köprü altlarında yaşayıp alkol ile uyuşturucu bağımlısı ve isminin M.K. olduğu öğrenilen şahsı parkta bayın halde buldu. Ambulans çağıran polis, şahsa bir şey olmaması için de başında nöbet tutmaya başladı. Polis ambulans gelene kadar şahıs bir taraftan da kendine getirmeye çalıştı ancak M.K. aldığı maddenin etkisiyle bir türlü kendine gelmedi. Bir süre sonra ise olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler de M.K.'yı kendine getiremeyince onu sedye ile parktan ambulansa taşıdı.

Şahıs daha sonrada tedavi edilmek üzere Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. M.k'nin aşırı derecede madde ve alkol aldığı öne sürülürken yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor

Almanya'da 6 Şehirde Bomba İhbarı! Polis Alarma Geçti

Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler

Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti