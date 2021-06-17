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Adana polisi boğulmaların önüne geçmek için ünlülerle uyardı - Son Dakika

Adana polisi boğulmaların önüne geçmek için ünlülerle uyardı

17.06.2021 01:28

- Adana polisi boğulmaların önüne geçmek için ünlülerle uyardı Adana Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz 10 yıl içinde 260 kişinin boğularak hayatını kaybetmesinden dolayı boğulmaların önüne geçmek için "Bir Nefes Hayat" projesi kapsamında ünlülerin uyarıda bulunduğu bir klip çektirdi Ünlüler...

- Adana polisi boğulmaların önüne geçmek için ünlülerle uyardı

Adana Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz 10 yıl içinde 260 kişinin boğularak hayatını kaybetmesinden dolayı boğulmaların önüne geçmek için "Bir Nefes Hayat" projesi kapsamında ünlülerin uyarıda bulunduğu bir klip çektirdi

Ünlüler klipte boğulmalar sonrası yapılan haber başlıklarını okuyup "bu haberleri duydukça boğuluyoruz, serinlemek için yüreğimizi yakmak akıntıya kapılma" diyerek uyardı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz 10 yıl içinde 260 kişinin boğularak hayatını kaybetmesinden dolayı boğulmaların önüne geçmek için "Bir Nefes Hayat" projesi kapmasında ünlülerin uyarıda bulunduğu bir klip çektirdi.

Adana'da havanın ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyen özellikle çocuklar sulama kanallarına girerek canlarını tehlikeye atmaya başladı. Bu yıl sadece Mayıs ve Haziran aylarında 8 kişi boğularak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 10 yıl içinde ise 260 kişi serinlemek isterken boğuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü boğulmaların önüne geçmek için sulama kanallarında yaz boyu nöbet tutarak önceki yıllara göre boğulma oranlarını düşürse de şehri dört bir tarafından sulama kanalı geçtiği için bu rakamı sıfıra indiremedi. Bu nedenle Emniyet Müdürlüğü "Bir Nefes Hayat" projesi başlattı. Bu proje kapsamında polis aralarında Meltem Cumbul, Ayça Varlıer ve Altan Erkekli'nin de yer aldığı bir klip hazırlattı. Klibin başlangıcında boğulma olaylarının yapıldığı haberler yer alırken, "Gencecik hayatlar parlayan gözler bu sularda son buluyor" denildi. Daha sonra ise Meltem Cumbul, " Türkiye'de yılda bin kişinin boğularak hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz" diye sordu. Ardından Ayça Varlıer, "Girdi ve çıkamadı", Altan Erkekli, "Ölüme balıklama atladı", Ayça Varlıer, "Serinlemek için girdi" derken daha sonra sanatçılar sırasıyla "Biz bu haberleri görmek istemiyoruz bu haberleri duydukça boğuluyorum, serinlemek için yüreğimizi yakmak, akıntıya kapılma, yüzme biliyor olabilirsin ama akıntıya karşı koyamazsın. Bana bir şey olmaz deme sadece 30 saniyede boğulursun hem de bu kadar kısa sürede. Hadi çık o sudan uzat elini" diyerek uyarıda bulundu.

Ayrıca klipte boğulmaların yüzde 95'nin tedbirsizlik ve bilinçsizlikten kaynaklandığı aktarıldı.

Adana polisi boğulmaların önüne geçmek için ünlülerle uyardı
Adana polisi boğulmaların önüne geçmek için ünlülerle uyardı
Adana polisi boğulmaların önüne geçmek için ünlülerle uyardı
Adana polisi boğulmaların önüne geçmek için ünlülerle uyardı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ayça Varlıer, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana polisi boğulmaların önüne geçmek için ünlülerle uyardı - Son Dakika


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