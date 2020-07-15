Adana polisi Bylock kullanıcılarını tespit etti - Son Dakika

Adana polisi Bylock kullanıcılarını tespit etti

Adana polisi, sadece wifi üzeriden Bylock'a girip isim kullanmadan sohbete katıldığı belirlenen, aralarında aktif polisin de olduğu 6 FETÖ zanlısını daha yakaladı.

Adana polisi, sadece wifi üzeriden Bylock'a girip isim kullanmadan sohbete katıldığı belirlenen, aralarında aktif polisin de olduğu 6 FETÖ zanlısını daha yakaladı.

Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif çalışanlara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmada Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 24 zanlının FTÖ/PDY'ye üye olduğu, örgütün gizli iletişim ağı ByLock kullandığı, ardışık ankesörlü büfe arama kaydı olduğu belirlendi. Polis, 13 Temmuz günü şafak vakti meslekten ihraç edilen polis ile aktif hemşire, din görevlisi ve memurların olduğu 24 zanlının yakalanması için operasyon yaptı. Operasyonda 6'sı kadın 20 zanlı gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

6 Bylock kullanıcısı yakalandı

Polisin yaptığı bu operasyonda aralarında aktif polis memurunun da bulunduğu 6 Bylock kullanıcısı tespit edip yakalandı. Polis bu zanlıları, binlerce sayfalık Bylok sohbetlerini okuyarak buldu. Polis, zanlıların yakalanmamak için isim kullanmadığını ve sadece wifi üzerinden bağlantı yapıp Bylock'a girdiklerini tespit etti. Binlerce sayfalık Bylock yazışmalarını okuyan polis, aralarında aktif polislerin de bulunduğu zanlıları tespit edip yakaladı.

Tutuklu emniyet müdürünün eşi de FETÖ'den gözaltında

Bu arada gözaltına alınan şahısların 9'unun Bylock kullanıcısı olduğu, diğer zanlıların ise ankesörlü telefondan örgüt elamanlarıyla ardışık görüşmeler yaptığı ve örgüt üyelerinin bunlar hakkında ifade verdiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevini yapan ve FETÖ'den tutuklanan C.Ş.'nin 4. sınıf polislikten ihraç edilen eşi M.Ş. de bu çalışmalar kapsamında tespit edilerek yakalananlar arasında yer alıyor. Bu zanlının, ortaya çıkan fişleme defterinde örgüte üst düzeyde sadakatla bağlı olduğu öne sürüldü.

Komiser yardımcısı darbe girişimini kimin yaptığını bilmiyor

Bu arada gözaltına alınan aktif komiser yardımcısının ifadesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimini kimin yaptığını bilmediğini, devletin darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını söylediğini, kendisinin bunlar hakkında bilgisi olmadığını söylediği öne sürüldü.

Diş hekimi E.E.'nin ise etkin pişmanlıktan faydalanarak, telefonuna Bylock'u daha önce istihbaratta çalışan eniştesinin ve kız kardeşinin gizli haberleşme yapmak için kurduğunu ancak gizli haberleşmenin ne olduğunu bilmediğini söylediği ileri sürüldü.

Zanlılar, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana polisi Bylock kullanıcılarını tespit etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:12 Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı 09:48 FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu 09:27 İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı 09:24 Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı 08:51 Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı 08:19 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:38 Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
10:12
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
09:48
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
09:27
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
09:24
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
08:51
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
08:19
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
22:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 10:20:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana polisi Bylock kullanıcılarını tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]