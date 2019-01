Adana Polisi Cadde, Kavşak ve Kafeleri Denetledi

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların korunmasına yönelik caddelerde, kavşaklarda, trafik ışıklarında sürücülerin ve kendilerinin can güvenliğini tehlikeye atan dilenci, mendil satan, cam silen çocuklara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamada internet kafe, oyun salonları ve öğrencilerin zaman geçirdiği kafeleri de denetledi. Çocuklara yönelik yapılan denetimlerde cadde, kavşak ve trafik ışıklarında çalışan/çalıştırılan, korunmaya muhtaç, ihmal ve istismara maruz kalan çocukların ruhsal ve bedensel yönden gelişimleri olumsuz yönde etkilenmemeleri, çocuk ve gençlerin kendi can güvenliği ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmamaları amaçlandı.



Yapılan denetimler sonucunda yaşı küçük dilenen veya satıcılık yapan 71, idari işlem yapılan dilenen veya satıcılık yapan 35, zabıtaya teslim edilen yaşı büyük Suriyeli dilenen veya satıcılık yapan 23 olmak üzere toplamda 129 şahsa işlem yapıldı. Bu şahıslardan 35'ine 5 bin 355 TL idari para cezası uygulandı.



Ayrıca 48 internet kafe, 98 umuma açık mekan, 25 oyun salonu, 19 iddia ve tekel bayii toplamda 190 iş yeri denetlendi, 19 iş yerine evrak eksikliği, yaşı küçük çocuk çalıştırma, yaşı küçük çocuk bulundurma veya sigara ve nargile içilmesine müsaade etme suçlarından işlem yapıldı. Uygulamada bin 192 şahsın sorgusu yapılırken, aranan 1 şüpheli yakalanarak gerekli yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - ADANA

