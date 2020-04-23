Adana polisi, çocuklara bayram coşkusu yaşattı - Son Dakika

Adana polisi, çocuklara bayram coşkusu yaşattı

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için konvoy düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla getirilen 4 gün sokağa çıkma yasağından dolayı konvoy yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için oluşturulan kortejde ekip otoları Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca maskot polisler, üzeri açık otomobilin üzerinden baklonlara çıkan çocuk ve ailelere el salladı. Şarkılar çalarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan polislere de vatandaşlar evlerinin balkonlarından çalan şarkılara eşlik etti. Bu sırada polisleri gören 5 yaşındaki Çağatay Arısoy'un giydiği virüssavar kostümü dikkat çekti. Koruyucu elbise giyerek, eline aldığı virüssavar tabancasıyla gösterileri izleyen Arısoy, vatandaşların ilgi odağı oldu.