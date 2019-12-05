Son Dakika Haberleri: Adana polisi, çocukları kazalardan korumak için aileleri uyardı
Son Dakika Güncel Adana polisi, çocukları kazalardan korumak için aileleri uyardı - Son Dakika

Adana polisi, çocukları kazalardan korumak için aileleri uyardı

6 saat önce

Adana'da polis ekipleri, son bir ayda 3 çocuğun araç çarpması sonucu ölmesi üzerine, sokakları gezerek aileleri uyardı.

Adana polisi, çocukları kazalardan korumak için aileleri uyardı, System.String[]

Adana'da polis ekipleri, son bir ayda 3 çocuğun araç çarpması sonucu ölmesi üzerine, sokakları gezerek aileleri uyardı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kentte üç çocuğun sokakta oyun oynadığı sırada araç çarpması sonucu ölmesi nedeniyle, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne, toplumda farkındalık oluşturmak için çalışma başlatılması talimatını verdi.

Bunun üzerine ekip, çocukların evde ve sokakta karşılaşabilecekleri kazalara karşı tedbirlere yer verilen broşürleri, sokakları gezerek vatandaşlara dağıttı.

Ekip, çocuklarla da sohbet edip dışarıda kendilerini bekleyen tehlikelere karşı onları uyardı.

Zafer Aktaş, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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