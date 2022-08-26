Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı

26.08.2022 09:48

Adana polisi ekmek arasında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen 3 zanlıyı yakaladı.

Adana polisi ekmek arasında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen 3 zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre polis torbacı olduğu öne sürülen şahısların Yeşilyurt Mahallesinde satış yaptığını belirledi. Polis bu tespit üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 3 zanlıdan 71,83 gram bonzai katkılı toz maddesi, 10,10 gram metamfetamin, 2,41 gram esrar, 1,99 kokain, 4 hap, 1 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda zanlı U.B. (33), Ö.A. (29) ve Y.Y. (27) gözaltına alındı. Zanlıların metamfetamini ekmeğin arasına sakladığı görüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan U.B. ve Ö.A. tutuklanırken, Y.Y. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin Şehit Duran Mahallesinde torbacılara yönelik yaptığı çalışmada, H.K. (23) isimli şahıstan 175 kutu içinde 9 bin 838 uyuşturucu hap, 4 pakette 1.55 gram kokain ele geçirildi. Zanlı tutuklandı. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da 3 yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi tutuklandı Adana'da 3 yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
09:48 Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 10:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement