Adana polisi faili meçhul Bylock kullanıcılarını tespit etti - Son Dakika

Adana polisi faili meçhul Bylock kullanıcılarını tespit etti

- Adana polisi faili meçhul Bylock kullanıcılarını tespit etti İsim kullanmadan sadece wifi üzerinden Bylock sohbetine katıldığı belirlenen aralarında aktif polisin de olduğu 6 zanlı, binlerce sayfalık sohbet dökümü üzerinden tespit edilip yakaladı Aralarında başkomiser, hemşire, diş...

- Adana polisi faili meçhul Bylock kullanıcılarını tespit etti

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İsim kullanmadan sadece wifi üzerinden Bylock sohbetine katıldığı belirlenen aralarında aktif polisin de olduğu 6 zanlı, binlerce sayfalık sohbet dökümü üzerinden tespit edilip yakaladı

Aralarında başkomiser, hemşire, diş hekimi, meslekten ihraç edilmiş biri kadın 2 emniyet müdürünün de bulunduğu 20 zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana polisi, sadece wifi üzeriden Bylock'a girip isim kullanmadan sohbete katıldığı belirlenen aralarında aktif polisin de olduğu 6 FETÖ zanlısını daha yakaladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif çalışanlara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmada Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 24 zanlının FTÖ/PDY'ye üye olduğu, örgütün gizli iletişim ağı ByLock kullandığı, ardışık ankesörlü büfe arama kaydı olduğu belirlendi. Polis, 13 Temmuz günü şafak vakti meslekten ihraç edilen polis ile aktif hemşire, din görevlisi ve memurların olduğu 24 zanlının yakalanması için operasyon yaptı. Operasyonda 6'sı kadın 20 zanlı gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"Faili meçhul 6 Bylock kullanıcısı yakalandı"

Polisin yaptığı bu operasyonda aralarında aktif polis memurunun da bulunduğu 6 faili meçhul Bylock kullanıcısı tespit edip yakalandı. Polis, bu zanlıları Bylok sohbetlerinden binlerce sayfa okuyarak ulaştı. Polis, zanlıların yakalanmamak için isim kullanmadığını ve sadece wifi üzerinden bağlantı yapıp Bylock'a girdiklerini tespit etti. Binlerce sayfa Bylock yazışması okuyan polis, aralarında aktif polislerinde bulunduğu bu zanlıları tespit edip yakaladı.

"Tutuklu bulunan emniyet müdürünün eşi de FETÖ'den gözaltında"

Bu arada gözaltına alınan şahısların 9'nun Bylock kullanıcısı olduğu diğer zanlıların ise ankesörlü telefondan örgüt elamanlarıyla ardışık görüşmeler yaptığı ve örgüt üyelerinin bunlar hakkında ifade verdiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yapan ve FETÖ'den tutuklanan C. Ş.'nin 4. sınıf polislikten ihraç edilen eşi M.Ş de bu çalışmalar kapsamında tespit edilerek yakalananlar arasında yer alıyor. Bu zanlının, ortaya çıkan fişleme defterinde örgüte üst düzeyde sadakatla bağlı olduğu öne sürüldü.

"Komiser yardımcısı darbeyi kimin yaptığını bilmiyor"

Bu arada gözaltına alınan aktif komiser yardımcısı, alınan ifadesinde 15 Temmuz hain darbe girişimini kimin yaptığını bilmediğini devletin darbeyi FETÖ'nün yaptığını söylediğini yine Fetullah Gülen'e FETÖ'ye devletin dediğini kendisinin bunlar hakkında bilgisi olmadığını söylediği öne sürüldü.

Diş hekimi E.E.'nin ise etkin pişmanlıktan faydalanarak kendisine Bylock'u daha önce istihbaratta çalışan eniştesinin ve kız kardeşinin gizli haberleşme yapmak için kurduğunu ancak gizli haberleşmenin ne olduğunu bilmediğini söylediği ileri sürüldü.

Zanlılar, alınan bu ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana polisi faili meçhul Bylock kullanıcılarını tespit etti - Son Dakika
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