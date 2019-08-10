Son Dakika Haberleri: ADANA POLİSİ GÖRÜNCE SOYUNDU
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ADANA POLİSİ GÖRÜNCE SOYUNDU

5 dakika önce

Adana'da trafik ışıklarında duran araçların sürücülerinden para isteyerek, dilencilik yapan bedensel engelli bir erkek, polisleri görünce üzerindeki kıyafetleri çıkarıdı.

Adana'da trafik ışıklarında duran araçların sürücülerinden para isteyerek, dilencilik yapan bedensel engelli bir erkek, polisleri görünce üzerindeki kıyafetleri çıkarıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında duran sürücüler, kendilerinden para isteyen 45 yaşlarındaki kişiyi polise ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sol bacağı diz altından kesik olan dilenci, polisi görünce küfür ederek soyunmaya başladı.
Çevredekilerin getirdiği örtüyle üzeri kapatılan dilenci, polis otosuna bindirildi. Ancak kapıyı açıp indi. Üzerindeki örtü arkadan bağlanan dilenci, taşkınlık yapmayı sürdürünce kelepçelendi. Zabıta ekipleri beklenirken, çevredekileri rahatsız etmeye devam eden dilenci, polis otosuyla olay yerinden uzaklaştırıldı.
Seyhan, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:23 Kaynak: DHA
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Dilencilik yapan bir engelli, polisi görünce soyundu
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