Adana polisi hem uyarıyor hem yardım ediyor - Son Dakika

Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirlere uymayan vatandaşları sokak sokak gezip uyaran polis, 65 yaş üstü vatandaşların da ihtiyacını gideriyor.



Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can kayıplarının ve vaka sayısının artması nedeniyle devlet çok sayıda tedbir aldı. Bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını ise polis takip ediyor. Adana'da da polis gece gündüz demeden vatandaşların sokağa çıkmasını, piknik yapmasını, kahvehane, lokanta, kafe gibi yerleri açmasını, şehirler arası yolculuk yapmasını önlemek için çalışıyor. Bunun için seferber olan polis, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları da unutmadı. Polis, 155'i arayarak yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok ihtiyacını karşılıyor.



Vatandaşlar, polisin kendileri için gece gündüz çalışmasından çok memnun olduklarını, dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylediler. - ADANA