Adana polisi kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana polisi kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Adana polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

6 saat önce

Adana'da 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana polisi kaçakçılara göz açtırmıyor, System.String[]

Adana'da 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaşınca otobüsü İncirlik park alanında durdurarak arama yaptı. Otobüsün bagaj kısmında 2 bin 250 paket piyasa değeri 33 bin 750 lira olan kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüsteki bagaj sahibi Y.B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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