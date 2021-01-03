Adana polisi "KADES"te yeni hedef için çalışıyor

İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulamasını indirme sayısı 1 milyon 174 bine ulaşırken Adana polisi yeni hedef olan 2 milyonu yakalamak için bu kez de muhtarları bilgilendirip kadınlara programı indirtmelerini istedi

ADANA - İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulamasını indirme sayısı 1 milyon 174 bine ulaşırken, Adana polisi yeni hedef olan 2 milyonu yakalamak için bu kez de muhtarları bilgilendirip kadınlara programı indirtmelerini istedi

İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması ile kadınlar sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda da yardım çağrısında bulunabiliyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde KADES uygulamasının 1 milyon indirme hedefini aşarak 1 milyon 174 bine ulaştığı bildirmişti. 2021 yılında ise hedefin 2 milyon kadına bu programı indirmek olduğu öğrenilmişti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri bu hedefe uluşmak için gece-gündüz çalışıyor. Daha önce sokak sokak, mahalle mahalle gezerek uygulamayı indirten polisler bu kez de kadın muhtarla dayanışma yaptı. Kadın muhtarları ziyaret eden polisler KADES programını anlatıp broşür dağıttı. Polisler kadın muhtarlara mahalledeki bütün kadınlara bu programı anlatıp mutlaka indirtmelerini sağlamaları istedi. Polisler uygulama sayesinde kadınların erkek şiddetine maruz kalmadığını bir tıkla en fazla 5 dakika da polisin kadının yanında olduğunu söyledi. Kadın muhtarlarda gönüllü olarak seve seve bu uygulamayı kadınların indirmesi için çalışacaklarını, artık erkek şiddetinin son bulması gerektiğini söyledi.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya anında müdahalede bulunuluyor. Bu nedenle program hayati önem taşıyor. Polisin adres arama, adres sorma gibi bir sorunu olmayıp anında düşen konuma giderek kadını buluyor.