Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı - Son Dakika
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Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı

27.03.2022 10:21
Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelen vatandaşları başta terör örgütleri, kadına yönelik şiddet, siber suçlar, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelen vatandaşları başta terör örgütleri, kadına yönelik şiddet, siber suçlar, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Asayiş ve Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 10.'su gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda vatandaşları bilgilendirdi. Kurulan stantlarda ve karnavalda stantları gezen polis, özelikle gençleri uyardı. Son dönemlerde yurt içinde çok fazla etkinliği kalmayan, eylem gücü kırılan terör örgütlerinin eleman temini için başta üniversite öğrencileri olmak üzere gençlere yönelik propaganda faaliyetlerine ağırlık vereceğinin değerlendirilmesi üzerine polis karnavala gelen öğrencileri uyardı. Ekipler öğrencileri kurulan stantta örgüt mensuplarının öğrencilere işlemlerinde yardım etme, kalacak yer ve burs ayarlama gibi bahanelerle yaklaştıkları, daha sonra bu ilişkiyi geliştirerek öğrencileri örgüt içine çekmeye çalıştığı konusunda bilgilendirdi.

Öğrenci ve velilere konuyla ilgili uyarıların yer aldığı broşürler de dağıtıldı. "Yeni hayatımız ve geleceğimiz için 6 altın hatırlatma" başlıklı broşürlerde, arkadaş seçimi, her söylenene, yazılana, anlatılana, gösterilene inanmama, gerektiğinde "hayır" demek, gözlemci, tarafsız bakma ve araştırmacı olmak, ayrımcılık, suiistimal, istismar konularına dikkat etme, kanunsuz ve şiddet içerikli faaliyetlere katılmama uyarılarında bulunuldu.

Bir diğer broşürde ise terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri sıralandı. Broşürde, örgüt mensuplarının arkadaşlık, hemşerilik, aile/akraba ilişkisi, sosyal ve kültürel faaliyetler, dini değerler ve etnik köken üzerinden yakınlık kurdukları gençleri "beyin yıkama" taktikleriyle militan yaptığı vurgulandı. Terörün yanı sıra polis öğrencilerin uyuşturucu batağına düşmemesi, internet üzerinden alışveriş yaparken ya da sosyal medya hesaplarının çalınmaması gibi konularda uyarıda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Aile İçi Büro Amirliği ekipleri de kadın haklarını anlatan broşürler dağıttı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise hazırladığı broşürlerle yaşanabilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. - ADANA

Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı
Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı
Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı
Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı
Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı

YORUMLAR
500
Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü İç çamaşırında 4 bin 900 adet uyuşturucu ile yakalandı İç çamaşırında 4 bin 900 adet uyuşturucu ile yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Portakal, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana polisi karnavalda vatandaşları suça karşı uyardı - Son Dakika
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