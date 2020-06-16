Adana polisi sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Adana polisi sokak hayvanlarını besledi

ADANA'da polis ekipleri, sokak hayvanları için mama bıraktı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerle bir araya gelip, sokak hayvanlarını besledi. Belirlenen noktalara mama bırakan ekipler, sokak sokak gezerek yüzlerce sokak hayvanını besledi. Ekiplerle birlikte besleme yapan hayvansever Erol Yetim, "Polisler bugün sokak sokak gezerek hayvanların karnını doyuruyor. Bu herkese örnek olmalı. Çünkü onlar bizim can dostumuz" diye konuştu.