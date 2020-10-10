Adana polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adana polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

10.10.2020 02:07
Adana polisin

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kavşakta makas atarak trafiği tehlikeye attığı öne sürülen otomobili durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye düşüren araç, kovalamaca sonucu Mahfesığmaz Mahallesi 79083 Sokak'ta durduruldu.

Polis, alkollü olduğu öğrenilen sürücü T.S'ye, 2 bin 744 lira para cezası uygulayarak gözaltına aldı.

Turgut Özal Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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