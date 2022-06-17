Adana polisinden 'Cono Aşireti'nin yaşadığı mahalleye uyuşturucu operasyonu! - Son Dakika
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Adana polisinden 'Cono Aşireti'nin yaşadığı mahalleye uyuşturucu operasyonu!

17.06.2022 11:22

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından Cono Aşireti'nin yaşadığı mahalleye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Tek tek aranan metruk binalar ve şüpheli araçlarda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleye giren çok sayıda ekibe, dronla da havadan destek verildi.

Polisten 'Cono Aşireti'nin mahallesine nefes kesen operasyon! Metruk binalar tek tek arandı

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Mahalledeki metruk binalar ve şüpheli araçlarda arama yapan ekipler 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca uygulamada 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polisten 'Cono Aşireti'nin mahallesine nefes kesen operasyon! Metruk binalar tek tek arandı
Polisten 'Cono Aşireti'nin mahallesine nefes kesen operasyon! Metruk binalar tek tek arandı
Polisten 'Cono Aşireti'nin mahallesine nefes kesen operasyon! Metruk binalar tek tek arandı
Polisten 'Cono Aşireti'nin mahallesine nefes kesen operasyon! Metruk binalar tek tek arandı
Polisten 'Cono Aşireti'nin mahallesine nefes kesen operasyon! Metruk binalar tek tek arandı
Polisten 'Cono Aşireti'nin mahallesine nefes kesen operasyon! Metruk binalar tek tek arandı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana polisinden 'Cono Aşireti'nin yaşadığı mahalleye uyuşturucu operasyonu! - Son Dakika

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