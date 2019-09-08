Adana polisinden dar gelirli ailelere okul öncesi anlamlı hediye

"Kırtasiye timi" sevinçten ağlattı

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bu kez dar gelirli ailelerin çocuklarının belirlenmesi ve onlara kırtasiye yardımı yapmak için "tim" oluştururken yardım yapılan 200 çocuktan biri olan Hatice Kübra Ateş sevinçten gözyaşlarına tutamadı

ADANA - Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bu kez dar gelirli ailelerin çocuklarının belirlenmesi ve onlara kırtasiye yardımı yapmak için "tim" oluştururken yardım yapılan 200 çocuktan biri olan Hatice Kübra Ateş sevinçten gözyaşlarına tutamadı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, okulların açılmasına yaklaşık bir ay kala Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne sorumluluk alanlarındaki dar gelirli ailelerin belirlenerek bu ailelere kırtasiye yardımı yapılması talimatı verdi. Bu talimat sonrası daha önce çocukların boğulmaması için, çocukların mavi balina oyunlarından uzak durması için kurulan tim bu kez de kırtasiye yardımı için kuruldu. Kurulan timler mahalle mahalle, sokak sokak Adana'yı gezerek dar gelirli 200 çocuk belirledi. Polis bu tespitlerin ardından çanta, 5 defter, kalem, boya, silgi, kalem açacağı gibi okulda gerekli olan bütün malzemeleri temin etti. Polis daha sonrada okul açılmadan bu kırtasiye setini çocuklara ulaştırmak için yollara düştü. Polis evleri tek tek gezerek çantayla birlikte çocuklara yardımı ulaştırdı. Polis öğrencilerle görüşüp onlara istedikleri renkte çantaları da seçme imkanı sundu. Yaklaşık 10 toplum destekli polisi ellerinde rengarenk çantalarla gören aileler ve çocuklar önce şaşırdı ancak yardım amaçlı dağıtıldığını öğrenince sevindi.

Eşi ayakkabıcıda çalışan ancak 5 çocuğundan 3'ü okuyan Kamile Ateş'in kızı Hatice Kübra Ateş polisten çanta ve kırtasiye malzemelerini alınca sevinçten ağladı. Babasını maddi gücü iyi olmadığı için yeni çanta alamayan ve okula eski çantasıyla gidecek olan Ateş, "Polisler bize yardım edince çok sevindim. 3'ncü sınıfa gidiyorum, büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Polisler bugün hediye getirdi kendimi çok iyi hissediyorum onlara teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim ve çok duygulandım" dedi. Annesi Ateş ise, "Emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. 5 çocuğum var 3'ü okula gidiyor diğer ikisi küçükler. Eşim ayakkabıcıda çalışıyor bu yardımlar gelmeseydi zorlanacaktık. 5 çocukla zor oluyor ama okusunlar, okumak için her şey feda" diye konuştu.

2. sınıfa giden Çınar Berk Kıran ise, "Polis bize okul çantası verdi çok teşekkür ediyorum. Annem çalışıyor ama babam işsiz, hediyeler gelince çok mutlu oldum. 2'nci sınıfa gideceğim, büyüyünce bilim adamı olmak istiyorum" dedi. Annesi Hayriye Kıran ise "Oğlum adına çok sevindik. Eşim şoförlük yapıyordu işten ayrıldı 1 yıldır işsiz. 3 çocuğum var ikisi lise, 1'i ilkokula gidiyor" şeklinde konuştu.