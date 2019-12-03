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Adana polisinden engelli çocuklara anlamlı ziyaret

6 saat önce

Adana polisinden engelli çocuklara anlamlı ziyaretADANA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli çocukları okullarında ziyaret etti.

Adana polisinden engelli çocuklara anlamlı ziyaret

ADANA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli çocukları okullarında ziyaret etti.

Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde bulunan Sarıçam Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret eden polis ekipleri engelli öğrencilere özel hizmet veren okulda çocuklara renkli dakikalar yaşattı. Polisleri görünce fotoğraf çekilmek isteyen çocuklar daha sonra şiir okuyup ve şarkılar söyleyip eğlendi.

Ziyaretin sonunda ise engelli çocuklar, velileri ve polis ekipleri birlikte 'Hayat Bayram Olsaö şarkısını söyledi.

Adana polisinden engelli çocuklara anlamlı ziyaret

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:53 Kaynak: DHA
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