Adana Polisinden Fetö'nün Emniyet Mahrem İmam Yapılanmasına Darbe
1 saat önce
Adana merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilmiş 41 polis gözaltına alındı.
Adana
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilmiş 41 polis gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
FETÖ/PDY'nin daha önceden polislikten ihraç edilmiş kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada, KHK ile ihraç edilen polis memurlarından, örgüt yapılanması içerisinde bağlı bulundukları zümre başkanı, öğretmen ve vekil olarak adlandırılan itirafçı mahrem imamlarının beyanları ile elde edilen dijital verilerden hareketle 58 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı olarak Adana, Ankara
, Balıkesir
, Kahramanmaraş
, Osmaniye
, Hatay
, Gaziantep
, İstanbul
ve Aksaray'da yapılan operasyonda 41 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetin mahrem imam yapılanması içinde olduğu ve en alt grubu oluşturduğu öne sürüldü. Zanlıların örgüt adına toplantılara katıldığı ve himmet verdiği de iddia edildi.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:40 Kaynak: İHA
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