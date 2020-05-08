Adana polisinden 'gül' hediyeli koronavirüs denetimi - Son Dakika

Adana polisinden 'gül' hediyeli koronavirüs denetimi

ADANA'da, trafik uygulaması yaparak sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüp, yeni tip koronavirüs salgını sonrası uyulması gereken kuralları hatırlatan polis ekipleri, gül hediye etti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde kortej düzenledi. Ekipler, kortej sonrası cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ve toplu taşıma araçlarını durdurarak, denetleme yaptı. Denetleme sırasında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı. Polis, daha sonra sürücü ve yolculara yeni tip koronavirüs salgını sonrası uyulması gereken kuralları hatırlatarak, gül hediye etti. Denetime tabi tutulan sürücü ve yolcular polis ekiplerine teşekkür etti.