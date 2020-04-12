Adana polisinden helikopterli denetim - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği sokağa çıkma yasağının ardından Adanalılar evlerine çekildi. Polis ekipleri kentin birçok yerinde karadan ve havadan denetim yaptı.10 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde Adana polisi kentin ana cadde ve bulvarlarında yoğun güvenlik önlemleri alırken, polis helikopteri de alçak uçuş yaparak, vatandaşları evde kalmaları konusunda megafonla uyardı. Yasağı ihlal eden vatandaşlara 789 lira, açık olan iş yeri sahiplerine de 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.