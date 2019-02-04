Son Dakika Haberleri: Adana Polisinden Okul Önlerinde Önlem

Adana Polisinden Okul Önlerinde Önlem

49 dakika önce

ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde 20 ekibin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.

Adana Polisinden Okul Önlerinde Önlem, System.String[]
ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde 20 ekibin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Bakım Yurdu Caddesi'nde ile çevre okulların önlerinde denetimler yaptı. Özel harekat, asayiş, terör ve trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 250 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 92 araç kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeği 'Coco' otomobiller içerisinde arama yaparken, uygulamada 6 araca 4 bin lira trafik cezası kesildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:12 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel
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