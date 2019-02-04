Adana Polisinden Okul Önlerinde Önlem
49 dakika önce
ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde 20 ekibin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.
ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, okul önlerinde 20 ekibin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan
ilçesine bağlı Bakım Yurdu Caddesi'nde ile çevre okulların önlerinde denetimler yaptı. Özel harekat, asayiş, terör ve trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 250 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 92 araç kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeği 'Coco' otomobiller içerisinde arama yaparken, uygulamada 6 araca 4 bin lira trafik cezası kesildi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:12 Kaynak: DHA
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