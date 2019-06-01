Adana
polisinden okul önü ve çevresinde denetim
Adana Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okullarını tamamlaması için okul önleri ve çevresinde denetimler gerçekleştirdi. Bin 61 şahsın sorgusu yapıldığı uygulamalarda, 71 işyeri, 306 sivil araç, 13 okul servis aracı, 9 park ve bahçe kontrol edildi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi tatilinin yaklaşmasıyla İl
Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme şube müdürlükleri ve
Merkez
İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin katılımlarıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul önü ve çevresinde denetimler yapıldı. Çocuk ve gençlerin dönemi, daha güvenli bir ortamda tamamlamaları ve okullar bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için okul çıkış saatleri göz önünde bulundurularak 13.00-18.00 saatleri arasında 20 noktada toplam 67 okul önü ve çevresinde yapılan denetimlerde toplam 217 polis görev aldı. Yapılan uygulama sonucunda; bin 61 şahıs sorgusu yapıldı, 71 işyeri, 306 sivil araç, 13 okul servis aracı ve 9 park ve bahçe kontrol edildi. Kontrollerin ardından, dilenen küçük yaşta 6 çocuk, gerekli işlemler yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi. Mühür bozma suçundan aranması olan 1 şahıs gözaltına alındı. 2 işyerine tek sigara satışı yaptığı gerekçesiyle, 8 işyerine de eksik evraktan işlem yapıldı. Trafik ekiplerince 2 araca 3 bin 255 TL cezai işlem uygulanarak araçlar trafikten men edildi. 1 işyerine de gümrük kaçağı sigara sattığı tespit edilerek 41 paket sigara alınarak adli işlem yapıldı.