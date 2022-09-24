Adana polisinden operasyon! İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ'den yakalandı - Son Dakika
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Adana polisinden operasyon! İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ'den yakalandı

24.09.2022 16:17

Adana polisinin yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda tutuklanan 3 zanlıdan birinin 10'uncu Tanker Üssü'nde halen görevde olduğu ve İncirlik Üssü'nde astsubay olarak çalıştığı belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere 21 Eylül günü şafak vakti operasyon düzenledi.

İNCİRLİK'TE ASTSUBAY OLARAK GÖREV YAPIYOR

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden Hava Astsubay İsmail S.'nin (44), 10'uncu Tanker Üssü'nde halen görevde olduğu ve İncirlik Üssü'nde çalıştığı öğrenildi. İsmail S.'nin, sabit büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem sorumlularla görüştüğü öne sürüldü.

Şüpheli Ayşe D.'nin (40) ise 2 ayrı ByLock hattı bulunduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet A.'nın (50) ise BankAsya hesabında artırım yaptığı, dershanelerdeki çocuklara rehberlik yaptığı bildirildi.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S., Ayşe D. ve Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Muhammet A. ve Hacer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ'den tutuklandı
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Kaynak: İHA

Operasyon, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana polisinden operasyon! İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ'den yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana polisinden operasyon! İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ'den yakalandı - Son Dakika
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