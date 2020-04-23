Adana polisinden, şehit meslektaşlarının üçüzlerine 23 Nisan hediyesi - Son Dakika

Adana'da polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit polis Nihat Şener'in ailesinin evini Türk bayraklarıyla donatıp, üçüz çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Nihat Şener'in 12 yaşındaki üçüz çocukları Esmanur, Ferdanur ve Mustafa Şener'i, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Evin kapısını çalan polis ekibini, şehidin üçüz çocukları karşıladı.

Ekipteki başpolis, çocuklara, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın selamını ileterek, "Müdürümüz, bayramınızı en içten dilekleriyle kutluyor. Salgın nedeniyle kurallara uyup evinizde kaldığınız ve derslerinize çalıştığınız için de sizleri tebrik ediyor." dedi.

Çocuklardan Mustafa Şener, polislere kendilerine ziyarette bulundukları için teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. İyi ki geldiler. Bizlere babamızın yokluğunu hissettirmemeye çalışıyorlar. Her zaman yanımızdalar ve çok yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Şehidin eşi Derya Şener de kocasını kaybettiği günden bu yana emniyet teşkilatının kendilerini yalnız bırakmadığını anlatarak, "Bu önemli günde çocuklarımla bir araya geldikleri için çok mutluyum. Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Her zaman yanımızdalar, bizleri yalnız bırakmıyorlar." şeklinde konuştu.

Daha sonra polisler, yanlarında getirdikleri Türk bayraklarıyla evin girişini donatıp, şehit Şener'in çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Ekip, ziyaretleri kapsamında, kentte yaşayan bazı şehit çocuklarıyla da evlerinde bir araya geldi.