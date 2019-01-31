Adana Polisinden Sokakta 'Mavi Balina' Uyarısı
33 dakika önce
ADANA'da, 'mavi balina' oynayan Emine Karadağ'ın (13) intihar etmesinin ardından polis, kent sakinlerini ve özellikle de çocukları bu oyuna karşı uyardı.
ADANA'da, 'mavi balina' oynayan Emine Karadağ
'ın (13) intihar etmesinin ardından polis, kent sakinlerini ve özellikle de çocukları bu oyuna karşı uyardı. Adana
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, Emine Karadağ'ın, 'mavi balina' adlı oyunu oynarken, 21 Ocak'ta babasının av tüfeğiyle intihar etmesinin ardından Toplum Destekli Polis
ve Siber Suçlarla Mücadele
ekiplerine talimat verdi. Bunun üzerine kurulan özel ekip, sokaklarda dolaşarak, kent sakinlerini, özellikle de çocukları 'mavi balina' oyununa karşı uyardı. Oyunun risklerinden bahseden polisler, anne- babalara uyarıcı broşürlerden dağıttı. Ekipler, çocuklara ve ailelerine, bu oyun yüzünden birçok kişinin yaşamına son verdiğini belirterek, 'mavi balina'dan uzak durulmasını istedi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:10 Kaynak: DHA
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