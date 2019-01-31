Son Dakika Haberleri: Adana Polisinden Sokakta 'Mavi Balina' Uyarısı (2)

Adana Polisinden Sokakta 'Mavi Balina' Uyarısı (2)

1 saat önce

OKULLARDA SEMİNERLER VERİLECEKBilgilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Semra Kan, yarıyıl tatili olması nedeniyle mahallelerde ve parklarda çalışma yaptıklarını, öğrencilerin yeniden ders başı...

Adana Polisinden Sokakta 'Mavi Balina' Uyarısı (2), System.String[]
OKULLARDA SEMİNERLER VERİLECEK

Bilgilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Semra Kan, yarıyıl tatili olması nedeniyle mahallelerde ve parklarda çalışma yaptıklarını, öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla birlikte okullarda seminerler vereceklerini kaydetti. Polislerin Mavi Balina oyunu hakkında bilgiler verdiği Sena Küçük (17) ise bir dönem oyunu merak ederek telefonuna indirdiğini, ancak ailesinin uyarısı sayesinde oynamaktan vazgeçtiğini belirtti.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:53 Kaynak: DHA

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