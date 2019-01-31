Adana Polisinden Sokakta 'Mavi Balina' Uyarısı (2)
1 saat önce
OKULLARDA SEMİNERLER VERİLECEKBilgilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Semra Kan, yarıyıl tatili olması nedeniyle mahallelerde ve parklarda çalışma yaptıklarını, öğrencilerin yeniden ders başı...
OKULLARDA SEMİNERLER VERİLECEK
Bilgilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Semra Kan, yarıyıl tatili olması nedeniyle mahallelerde ve parklarda çalışma yaptıklarını, öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla birlikte okullarda seminerler vereceklerini kaydetti. Polislerin Mavi Balina
oyunu hakkında bilgiler verdiği Sena Küçük (17) ise bir dönem oyunu merak ederek telefonuna indirdiğini, ancak ailesinin uyarısı sayesinde oynamaktan vazgeçtiğini belirtti.
Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:53 Kaynak: DHA
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