Adana polisinden tarım işçilerine baza ve yatak desteği - Son Dakika

ADANA'da polis, kentte çadırda kalarak yaşamını sürdüren tarım işçilerine, 80 baza ve yatak yardımı yaptı. Bugüne kadar hep yer döşeği üzerinde yattıklarını belirten tarım işçisi Nuray Şahan (36), "Bu yardım bizi çok mutlu etti. Yatakta yatmanın tadına bir bakalım. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geniş tarım arazileriyle kaplı Çukurova'nın tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışanları ve ailelerini ziyaret etti. Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde kurulan çadırlarda yaşayan işçilere bir tır içerisinde 80 baza ve yatak götüren ekipler, çocuklara da kırtasiye malzemesi dağıttı. Çadırlarına yatak kurulan ailelerin mutlulukları gözlerinden okunurken, çocuklar da kurulan yataklarda uzanarak tadını çıkardı. Tüm yılı çadırda yaşayarak geçirdiklerini ve özellikle kışın zorlu şartlarla mücadele ettiklerini söyleyen tarım işçisi Nuray Şahan ise bugüne kadar hep yer döşeğinde yattığını ilk defa bazalı bir yatakta yatacağını belirtti. Yatağı görünce özellikle çocuklarının mutlu olduğunu belirten Şahan, "Yatakta yatmanın tadına bir bakalım. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.Polis, baza ve yatak dağıtımı yaptıktan sonra uzun süre ailelerle sohbet etti.