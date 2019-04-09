Son Dakika Haberleri: Adana Polisinden Torbacılara Geçit Yok

Adana Polisinden Torbacılara Geçit Yok

26 dakika önce

Adana'da son bir haftada yapılan torbacı operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Adana Polisinden Torbacılara Geçit Yok, System.String[]
Adana'da son bir haftada yapılan torbacı operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve geldiği günden bugüne gençlerin zehirlenmemesi için sokakta uyuşturucu satan ve 'torbacı' diye tabir edilenlere yönelik mücadele başlattı. Aktaş'ın talimatıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada 38 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 4 bin 73 uyuşturucu hap, 493 gram eroin, 261 gram esrar, 6 gram kokain, 24 gram bonzai, 17 kök Hint keneviri ele geçirildi, 61 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 41 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:11 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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