Adana polisinden uluslararası "change" operasyonu - Son Dakika
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Adana polisinden uluslararası "change" operasyonu

29.03.2022 09:51

Adana'da polis ekipleri, farklı ülkelerden çalınan lüks otomobillerin parçalar halinde Türkiye'ye getirildiği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 76 motor ele geçirirken iki kişiyi yakaladı.

Adana'da polis ekipleri, farklı ülkelerden çalınan lüks otomobillerin parçalar halinde Türkiye'ye getirildiği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 76 motor ele geçirirken iki kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı ülkelerden çalınan lüks otomobillerin, parçalar halinde Türkiye'ye getirilip, özellikle motorlarının benzer marka ve modellerdeki araçlara takılarak 'change' yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Adana Gümrük Müdürlüğü ile ortak bir operasyon için düğmeye basan ekipler, Seyhan'a bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yer alan, O.Ü. (38) ve E.K. (36) isimli şahıslar tarafından ortak işletilen bir tamirhaneye baskın düzenlendi. Her iki şüpheli de gözaltına alınırken, işyerinde yapılan aramalarda; 3'ünün şasi numarası kazınmış, biri hasarlı olmak üzere toplam 76 otomobil motoru ele geçirildi.

14 farklı ülkeden çalıntı motor ele geçirildi

Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olduğu öğrenilen söz konusu motorlardan 72'si, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Motorların çalıntı olduğu tespit edilince de Interpol ile bağlantıya geçildi. Şasi numaralarından yapılan incelemede 4 motorun; İtalya, İngiltere, Hollanda ve Almanya'dan çalınan araçlara ait olduğu belirlendi. Geriye kalan 68 motorla ilgili olarak polis, Interpol üzerinden 20'ye yakın ülkeyle yazışma yaptı. Motorların da Türkiye başta olmak üzere; Almanya, Avusturya, Cezayir, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya, Japonya, Mısır, Rusya ile Slovenya'dan çalınan ve dünyanın her yerinde aranan lüks otomobillere ait olduğu tespit edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL

Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce yürütülen soruşturmada araçların çalındıktan sonra parçalandığı, sonrasında motorların da konteynerlere konularak Türkiye'ye getirilip, burada el altından piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Çalınan 76 lüks otomobilin piyasa değerinin de yaklaşık 100 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

'Kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' gibi suçlardan sabıkaları olan O.Ü. ve E.K.'nın, emniyetteki ifadelerinde, "Biz bu motorları yurtdışından sıfır olarak getirttik. Sizin yağlı ve kullanılmış olarak görmenizin sebebi; gelen motorlara yağ koyup, onları test etmemizden kaynaklı. O yüzden ikinci el gibi görünüyor" diye kendilerini savundukları öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana polisinden uluslararası change operasyonu
Adana polisinden uluslararası change operasyonu
Adana polisinden uluslararası change operasyonu

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Çalıntı lüks otomobillerin motorlarını Türkiye'ye getirtip, 'change' yapmışlar Çalıntı lüks otomobillerin motorlarını Türkiye'ye getirtip, 'change' yapmışlar Yurt dışından çalınan lüks otomobillere ait motorlar ele geçirildi Yurt dışından çalınan lüks otomobillere ait motorlar ele geçirildi

Hırsızlık Büro Amirliği, Türkiye, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana polisinden uluslararası 'change' operasyonu - Son Dakika


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